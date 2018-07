Com novo técnico, Ivanovic perde na estreia nos EUA O início do trabalho com o novo técnico, Nigel Sears, não foi bom para a tenista sérvia Ana Ivanovic. Ela foi eliminada logo na estreia do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, ao perder nesta terça-feira para a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.