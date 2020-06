Fases finais da Copa Davis e da Fed Cup são adiadas para 2021

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) e os organizadores anunciaram nesta sexta-feira o adiamento das fases finais da Copa Davis e da Fed Cup, as versões masculina e feminina, respectivamente, de torneios entre países, que aconteceriam neste ano, por causa de "desafios significativos" motivados pela pandemia do novo coronavírus.

A nova data para o início da fase final da Copa Davis agora é 22 de novembro de 2021. Madri, a capital da Espanha, receberá mais uma vez o torneio, que terá 18 times em disputa - os mesmos já classificados para essa fase neste ano. Já os duelos do Grupo Mundial I e II, previstos para o próximo mês de setembro, foram adiados para março ou setembro do próximo ano.

Já a fase final da Fed Cup deveria ter sido realizada entre 14 e 19 de abril deste ano, mas foi adiada devido à pandemia, sem data marcada. Nesta sexta-feira, a ITF confirmou que ela está agendada para o mesmo período em 2021, entre 13 e 18 de abril, mantendo a sede em Budapeste, a capital da Hungria.

A decisão da ITF e dos organizadores pelo adiamento veio depois de três meses de análises sobre logística e outros desafios regulatórios que vieram com a questão da pandemia da covid-19 com o objetivo de garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos.

"Ficamos desapontados que as finais da Copa Davis não acontecerão em 2020. Não sabemos como a situação vai se desenvolver em cada nação qualificada, ou se as restrições da Espanha vão seguir suficientemente relaxadas, e é impossível prever como estará em novembro e garantir a segurança de quem vai estar em Madri", afirmou o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, que é o presidente da Kosmos Tennis, empresa organizadora da competição.

"É uma decisão dura para se fazer, mas para entregar um evento de times internacional nessa escala, precisamos garantir a segurança e a saúde dos envolvidos e há muitos riscos", comentou David Haggerty, presidente da ITF, que falou sobre a Fed Cup. "No início deste ano tomamos uma decisão difícil, mas necessária ao adiar a primeira edição do novo formato da Fed Cup em Budapeste devido à pandemia de covid-19. Lamentamos que as finais não possam ser jogadas este ano, mas estamos convictos de que seremos capazes de fazer um grande evento em Budapeste em abril de 2021".