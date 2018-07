Com Petra Kvitova, checos vencem espanhóis na Copa Hopman de tênis

PERTH - Sem contar com nenhum dos seus principais tenistas na atualidade em quadra, a Espanha foi facilmente derrotada pela República Checa, neste domingo, em Perth (AUS), por 3 a 0, pela Copa Hopman de tênis, competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da próxima temporada.

Favorita, Petra Kvitova arrasou Anabel Medina por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, para em seguida Radek Stepanek também atropelar Daniel Muñoz, por duplo 6/2. Já no confronto de duplas mistas, Kvitova e Stepanek passaram por Medina e Muñoz por 6/3 e 6/4.

Muñoz, por sua vez, foi substituto de última hora de Tommy Robredo, que está lesionado e não reuniu condições de atuar. Nesta segunda-feira, os espanhóis terão pela frente os Estados Unidos na Copa Hopman, enquanto os checos pegarão a França. Os checos estrearam neste domingo na competição e lideram o Grupo B.

Em outro confronto realizados neste domingo pela Copa Hopman, a Polônia derrotou a Canadá, por 2 a 1, em duelo válido pelo Grupo A, liderado justamente pelos poloneses. Agnieszka Radwanska sofreu um pouco, mas confirmou favoritismo ao derrotar Eugenie Bouchard por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (7/9) e 6/2. Em seguida, o polonês Grzegorz Panfil, atual 288º colocado do ranking mundial, surpreendeu ao passar por Milos Raonic, 11º tenista do mundo, por 7/6 (7/1) e 6/3.

Assim, o Canadá só levou a melhor sobre os poloneses nas duplas mistas, com Raonic e Bouchard batendo Radwanska e Panfil por 2 sets a 1, com 6/3, 5/7 e 10/3 no super tie-break.

Derrotados pelos poloneses, os canadenses ocupam a vice-liderança do Grupo A, que tem a Austrália na terceira posição e a Itália na quarta e última colocação.