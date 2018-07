Halep arrasa Pennetta com 'pneu' na abertura do Masters da WTA

Com direito a "pneu", a romena Simona Halep arrasou a italiana Flavia Pennetta na abertura do Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cingapura, neste domingo. A número dois do mundo derrotou a campeã do US Open por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1h10min.

O triunfo teve sabor de vingança para Halep, que vinha de quatro derrotas em cinco jogos contra a rival. No último confronto, Pennetta eliminara a romena na semifinal do US Open, cujo troféu ficaria em suas mãos.

Com a vitória sem perder set, Halep se coloca em situação confortável no Grupo Vermelho, que tem ainda a russa Maria Sharapova e a polonesa Agnieszka Radwanska. Elas se enfrentam ainda neste domingo.

No primeiro duelo da competição em Cingapura, a tenista da Romênia esteve no controle desde o primeiro ponto. Sólida no saque e no fundo, ela não teve o serviço ameaçado e emplacou três quebras de saque em sequência sobre Pennetta no set inicial.

O "pneu", contudo, não abalou a italiana. Ela se recuperou na segunda parcial, porém sem se equiparar ao desempenho da vice-líder do ranking. Pennetta teve duas chances para quebrar o saque de Halep, sem sucesso. A romena foi mais eficiente e aproveitou sua única oportunidade no set para abrir vantagem e encaminhar a vitória.

O Grupo Branco do Masters da WTA entrará na disputa nesta segunda-feira. A espanhola Garbiñe Muguruza vai enfrentar a checa Lucie Safarova. Em seguida, a checa Petra Kvitova duelará com a alemã Angelique Kerber.