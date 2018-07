Com 'pneu', Kerber espanta zebra e é bicampeã do Torneio de Stuttgart Angelique Kerber espantou a zebra neste domingo e manteve seu domínio sobre o saibro do Torneio de Stuttgart. Numa final totalmente alemã, a número três do mundo fez valer sua boa fase para derrotar a surpresa Laura Siegemund, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0.