Com 'pneu', Thiem supera Zverev e é bicampeão no saibro de Nice

Em final movimentada em Nice, o austríaco Dominic Thiem superou dores no ombro neste sábado e venceu o alemão Alexander Zverev, com direito a um "pneu", para faturar seu terceiro título da temporada. O número 15 do mundo se sagrou bicampeão do torneio francês ao fechar o jogo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/0.

Thiem recebeu atendimento médico em quadra, em razão de dores no ombro direito, após perder o segundo set. E, no retorno, arrasou Zverev, de apenas 19 anos, na terceira parcial, cedendo apenas cinco pontos neste set final. Austríaco e alemão são dois dos representantes da nova geração do tênis.

Thiem, de 22 anos, vive a melhor fase entre os novatos. Agora ele soma seis títulos na carreira, sendo cinco deles conquistados sobre o saibro. Somente neste ano já são dois troféus neste piso. Além disso, tem vitórias sobre os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, dois especialistas na terra batida, e sobre o suíço Roger Federer.

Com a confiança conquistada nestes triunfos, o austríaco já é um dos rivais mais temidos de Roland Garros, cuja chave principal terá início neste domingo. Já Zverev, mais novo, ainda busca o primeiro troféu no circuito profissional. Neste sábado, disputou sua primeira final. E, com o resultado, deve se aproximar do Top 40 na atualização do ranking.