Com 'pneu', Federer vence alemão e avança à semifinal do Torneio de Halle

Com o triunfo, Federer se credenciou para enfrentar neste sábado o croata Ivo Karlovic, que nesta sexta surpreendeu o checo Tomas Berdych, terceiro cabeça de chave e campeão em 2007, com uma vitória por 2 sets a 1 (7/5, 6/7 (8/10) e 6/3). No confronto, o gigante de 2,11m impressionou pela sua eficiência no saque, com o qual contabilizou nada menos do que 45 aces.

Federer, por sua vez, brilhou de forma intensa no primeiro set do duelo desta sexta ao fechá-lo em apenas 19 minutos, nos quais aproveitou três de cinco chances de quebrar o saque do rival e confirmou todos os seus serviços para fazer 6/0.

Já na segunda parcial, Mayer conseguiu equilibrar o confronto e, sem quebras para nenhum dos lados, os tenistas forçaram a disputa do tie-break, no qual o suíço foi muito melhor para aplicar o 7/1 que liquidou a partida.

Contra Karlovic, Federer defenderá ampla vantagem no retrospecto do duelo entre os dois, pois só perdeu uma vez em 13 partidas diante do croata - isso ocorreu em Cincinnati, em 2008, quando o suíço foi surpreendido por 2 sets a 1.

Outro tenista que assegurou classificação à semifinal em jogo já encerrado nesta sexta-feira foi Kei Nishikori. Segundo cabeça de chave, o japonês derrotou o polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3, e agora terá pela frente na próxima fase o ganhador da partida entre o italiano Andreas Seppi e o francês Gael Monfils, também programada para acabar nesta sexta.