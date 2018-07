Com 'pneu', Halep derrota russa e encara Suárez Navarro nas oitavas em Paris

Uma das favoritas ao título em Roland Garros, a tenista romena Simona Halep superou a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com direito a um "pneu", neste sábado. A atual número quatro do mundo levou a melhor pelo placar de 6/0 e 7/5, em 1h18min de confronto, em Paris.

Nas oitavas de final, Halep terá pela frente um duro duelo pela frente. Ela vai encarar a espanhola Carla Suárez Navarro, especialista no saibro. Também neste sábado, ela superou outra tenista da Rússia, Elena Vesnina, por duplo 6/4 - Vesnina fora a algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na primeira rodada.

Para garantir a vaga nas oitavas, Halep colocou em quadra toda sua experiência no set inicial, contra a rival de apenas 20 anos. A romena dominou com facilidade os games e não deu qualquer chance à adversária, atual 28ª do ranking.

No embalo, Halep começou melhor no segundo set. Mas, desta vez, enfrentou maior resistência da russa, que até obteve duas quebras de saque. Mais ofensiva, Kasatkina reduziu o número de erros não forçados (foram 24 em toda a partida, contra 13 da favorita) e exigiu mais de Halep, que sacramentou a vitória ao faturar três quebras na parcial.

Ainda neste sábado, a França garantiu ao menos uma representante nas quartas de final. Isso porque Caroline Garcia e Alize Cornet venceram seus jogos e definiram confronto na sequência da chave.

Caroline, 28ª cabeça de chave, sofreu para bater a taiwanesa Hsieh Su-Wei em 2h39min, principalmente no terceiro e decisivo set. Ela fechou o jogo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 9/7. Quase ao mesmo tempo, Alize Cornet eliminava a polonesa Agnieszka Radwanska, nona cabeça de chave do torneio, por 6/2 e 6/1.

Além das duas, a competição conta com outra francesa ainda na disputa na chave feminina. Trata-se da Kristina Mladenovic, maior esperança da torcida, que terá uma missão difícil pela frente nas oitavas. Vai enfrentar a espanhola Garbiñe Muguruza, atual campeã em Paris. Se vencer, Mladenovic poderá cruzar com a norte-americana Venus Williams nas quartas de final.