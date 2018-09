Com 'pneu', Halep é atropelada por Cibulkova e cai na estreia em Wuhan

Número 1 do mundo e principal favorita ao título do Torneio de Wuhan, Simona Halep foi surpreendida logo na estreia. Nesta terça-feira, a romena esteve irreconhecível e foi atropelada pela eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/0 e 7/5.

Trata-se de mais um capítulo da péssima fase vivida por Halep, que vem de três derrotas consecutivas e três eliminações em estreias de torneios. Depois de cair para a holandesa Kiki Bertens na final em Cincinnati, a romena sequer entrou em quadra diante da italiana Camila Giorgi em Connecticut, graças a uma lesão, e perdeu logo de cara no US Open para a estoniana Kaia Kanepi.

Nesta terça, Halep caiu em apenas 1h24min de jogo. Em um primeiro set para ser esquecido, venceu apenas oito pontos, sofreu três quebras de saque e foi facilmente batida. Na segunda parcial, reagiu e equilibrou as ações, mas sofreu nova quebra no 12.º game que definiu a derrota.

Melhor para Cibulkova, vice-campeã do torneio em 2016, que segue na briga. Agora, a número 31 do mundo vai encarar na próxima fase a russa Daria Kasatkina, cabeça de chave número 13, que suou para derrotar a chinesa Xiyu Wang por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (10/8).

Segunda cabeça de chave em Wuhan, a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve bem mais facilidade para avançar no torneio chinês. Ela passou por 2 sets a 0 pela sueca Rebecca Peterson, com parciais de 6/4 e 6/1, e agora vai encarar a porto-riquenha Monica Puig, que bateu a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.

Mais facilidade ainda teve a terceira colocada do ranking, a alemã Angelique Kerber, que sequer precisou jogar uma partida inteira. Depois de bater a norte-americana Madison Keys por 6/0 no set inicial, vencia por 4 a 1 a segunda parcial quando a adversária abandonou. Com isso, Kerber se classificou e vai encarar a australiana Ashleigh Barty, 16.ª cabeça de chave, que passou pela chinesa Saisai Zheng.

Quinta cabeça de chave, a checa Petra Kvitova passou em dois sets pela sérvia Aleksandra Krunic, com parciais de 6/3 e 6/4. Por outro lado, a francesa Caroline Garcia, quarta favorita, foi surpreendida pela checa Katerina Siniakova por 2 a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

Cabeças de chave número 6, 8, 11 e 12, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Julia Görges e Kiki Bertens foram surpreendidas e caíram nesta terça. Por outro lado, a espanhola Garbiñe Muguruza, 14.ª favorita, atropelou a suíça Viktorija Golubic em dois sets: 6/0 e 6/1.