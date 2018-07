Muguruza arrasa Venus Williams e se sagra campeã de Wimbledon

Com uma das melhores atuações da carreira, a espanhola Garbiñe Muguruza arrasou a experiente norte-americana Venus Williams neste sábado e se sagrou campeã de Wimbledon. A tenista de 23 anos derrubou a rival de 37, dona de cinco títulos na grama de Londres, pelo inesperado placar de 2 sets a 0, com placar de 7/5 e 6/0, em apenas 1h17min de confronto.

Trata-se do segundo título de Grand Slam conquistado por Muguruza. O primeiro foi em Roland Garros, no ano passado. Em Wimbledon, ela já tinha uma final, em 2015. Mas fora derrotada justamente pela irmã de Venus, Serena, que está afastada das quadras, por gravidez.

Atual número 15 do mundo, Muguruza deve voltar não somente ao Top 10 do ranking na próxima semana como entrará novamente no Top 5 - já foi número dois, no ano passado. A espanhola conquistou neste sábado seu quarto título da carreira, sendo o primeiro no ano, após decepcionar em Roland Garros, quando caiu nas oitavas de final, longe de defender o troféu de 2016.

Para a tenista nascida em Caracas, na Venezuela, o título corrobora a boa fase no circuito e confirma seu status como uma das maiores da atualidade. Por outro lado, Venus perdeu a chance de se tornar a mais velha a vencer um Grand Slam, sem manter a hegemonia da família no torneio mais tradicional do mundo - ela e a irmã venceram 12 das últimas 17 edições de Wimbledon.

O JOGO

Sob o teto retrátil fechado, por causa de chuva fina em Londres, Venus e Muguruza fizeram um equilibrado duelo no set inicial, de saques fortes e boas trocas de bola no fundo de quadra. Foram três chances de quebra para cada lado, com melhor aproveitamento da espanhola, que converteu uma de suas chance.

A quebra não foi por acaso. Muguruza apresentava ligeira superioridade em quadra, ao sacar melhor e exibir maior precisão nos golpes. Ela aproveitou até 75% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e cometeu menos erros não forçados: 10 contra 15, da norte-americana.

A quebra obtida por Muguruza aconteceu no 11º game, logo após salvar dois set points de Venus no game anterior. Na sequência, a espanhola sacou forte e converteu um dos dois set points cedidos pela rival.

Claramente abalada pelas chances perdidas no set inicial, Venus perdeu a concentração no começo da segunda parcial e foi quebrada logo no primeiro game. Exibindo maior confiança, Muguruza conseguiu emplacar outra quebra na sequência. Confirmando seu saque, abriu 4/0.

A ampla vantagem no início da segunda parcial desequilibrou ainda mais o duelo. Muguruza praticamente não errava mais no fundo de quadra e Venus falhava em qualquer canto da quadra. Não demorou para a americana sofrer nova quebra. A espanhola, então, sacramentou a vitória e o título com um "pneu".

Ela terminou a grande final com apenas 11 erros não forçados, contra 25 da adversária, sendo cinco duplas faltas. Disparou 14 bolas vencedoras, contra 17 de Venus. No total, Muguruza obteve 67 pontos e Venus, 50.