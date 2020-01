Com 'pneu', Nadal arrasa boliviano no Aberto da Austrália; Monteiro é eliminado

Sem sustos, o espanhol Rafael Nadal estreou com vitória no Aberto da Austrália, nesta terça-feira, em dia sem chuvas e de programação normal - na segunda, 32 partidas foram adiadas em razão do mau tempo. O número 1 do mundo, e atual vice-campeão em Melbourne, derrotou o boliviano Hugo Dellien com direito a um "pneu", pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/0, em 2h02min de duelo.

Franco favorito contra o 73º do ranking, Nadal terminou o jogo com 38 bolas vencedoras, contra 15 do rival. E 21 erros não forçados, contra 34 do sul-americano. No entanto, foi irregular no saque. Foram cinco aces e o mesmo número de duplas faltas. Além disso, faturou oito quebras de serviço, em 18 chances. O espanhol sofreu duas quebras na partida.

Na segunda rodada, o tenista da Espanha vai encarar o argentino Federico Delbonis, que avançou na chave ao superar o português João Sousa também por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/2).

Líder do ranking, Nadal busca em Melbourne seu segundo título do Aberto da Austrália e o 20º de Grand Slam. Se isso acontecer, o espanhol vai igualar o recorde do suíço Roger Federer. No entanto, ele diz que este não é o seu foco.

"Eu não ligo para ter 20, 15 ou 16 títulos. Eu ligo apenas para continuar tentando, curtindo a minha carreira no tênis. Eu não estabeleci a meta de chegar a 20. Se eu alcançar, será fantástico. Se chegar a 21, melhor ainda. Se eu mantiver os 19, estarei super feliz por tudo que fiz na minha carreira. Eu não penso muito no futuro", declarou.

Atual número quatro do mundo, o russo Daniil Medvedev também venceu na estreia, porém cedendo set. O atual vice-campeão do US Open, derrotado justamente por Nadal naquela final, venceu o norte-americano Frances Tiafoe por 3 a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 6/4 e 6/2.

O austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev, 5º e 7º do ranking, também avançaram. Thiem bateu o francês Adrian Mannarino por 6/3, 7/5 e 6/2. Zverev despachou o italiano Marco Cecchinato por 6/4, 7/6 (7/4) e 6/3. Na segunda rodada, o tenista da Áustria enfrentará o convidado local Alex Bolt.

Já o suíço Stan Wawrinka (15º cabeça de chave) precisou de quatro sets para superar o bósnio Damir Dzumhur por 7/5, 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4. Seu próximo adversário será o italiano Andreas Seppi.

O francês Gael Monfils (10º) bateu o taiwanês Yen-Hsun Lu por 6/1, 6/4 e 6/2, enquanto o italiano Fabio Fognini (12º) superou o americano Reilly Opelka por 3/6, 6/7 (3/7), 6/4, 6/3 e 7/6 (10/5).

Também avançaram nesta terça-feira o argentino Diego Schwartzman, os locais Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson e Alexei Popyrin, o letão Ernests Gulbis, o belga David Goffin, o japonês Tatsuma Ito, o italiano Jannik Sinner, o alemão Peter Gojowczyk, o esloveno Aljaz Bedene e os espanhóis Jaume Munar e Alejandro Davidovich Fokina, o chileno Christian Garin, o croata Marin Cilic, o canadense Milos Raonic e os russos Karen Khachanov e Andrey Rublev.

Brasileiro sofre com aces de Isner e cai na Austrália

Em um jogo de quatro tie-breaks, sem uma quebra de saque sequer, o brasileiro Thiago Monteiro fez boa partida e lutou muito, mas não conseguiu superar os 46 aces do norte-americano John Isner, que avançou à segunda rodada do Aberto da Austrália nesta terça-feira. O número 1 do Brasil foi eliminado na estreia pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7), 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5), em 3h27min de duelo.

Atual 86º do mundo, Monteiro fez nesta terça uma de suas melhores partidas em um Grand Slam. Em sua segunda participação na chave principal australiana, o brasileiro foi superior ao rival, ex-Top 10 e 19º cabeça de chave, nos principais fundamentos e durante a maior parte do jogo. Ele se destacou no fundo de quadra e até foi bem-sucedido na rede, com 88% de aproveitamento neste fundamento, contra 66% do adversário.

No entanto, Monteiro teve dificuldades para parar o poderoso serviço do americano. O tenista de 2,08 metros de altura disparou nada menos que 46 aces ao longo dos quatro sets, contra 18 de Monteiro. Cada um cometeu quatro duplas faltas. O brasileiro chegou a ter três chances de quebra, sem sucesso. O rival teve duas oportunidades, também sem converter. No geral, Monteiro cometeu apenas 20 erros não forçados, diante de 33 do favorito.

O equilíbrio da partida pode ser confirmada pelo número de pontos totais anotados por cada tenista. Eles empataram na soma total, com 157 para cada. Na segunda rodada, o ex-número oito do mundo vai enfrentar o chileno Alejandro Tabilo, 208º do mundo e que veio do qualifying.

Apesar da queda precoce em Melbourne, Monteiro vive grande fase no circuito. Após voltar ao Top 100 do ranking no ano passado, ele avançou às oitavas de final do Torneio de Auckland, na semana passada. E agora focará nos torneios sul-americanos, disputados no saibro.

Na sequência, ele disputará os Torneios de Córdoba e Buenos Aires, ambos na Argentina. Depois será a vez de competir no Rio Open, diretamente na chave principal, e no Torneio de Santiago, que está de volta ao calendário, no lugar do Brasil Open.