Com 'pneu' no fim, Misaki Doi bate Barthel e leva seu 1º título em Luxemburgo

Atual 92ª colocada do ranking mundial, Doi desbancou o favoritismo de sua adversária, que hoje ocupa a 55ª posição da WTA e havia levado a melhor no único confronto anterior entre as duas, realizado no Torneio de Pequim do ano passado.

Com a taça obtida no torneio de quadras duras que distribui um total de US$ 250 mil em prêmios, Doi deverá festejar evolução no ranking mundial, que será atualizado nesta segunda-feira. Mais do que isso, ela comemorou neste domingo o seu primeiro título no circuito da WTA, enquanto Barthel fracassou na tentativa de conquistar sua quarta taça.