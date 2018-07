Com 'pneu' no segundo set, Serena bate casaque e vai às oitavas em Indian Wells

Depois de passar dificuldades no primeiro set, a norte-americana Serena Williams se redimiu no segundo e despachou a casaque Yulia Putintseva com direito a um "pneu" e aplicou 7/6 (7/2) e 6/0, neste domingo, em 1 horas e 15 minutos de jogo, em jogo válido pela terceira rodada do Torneio de Indian Wells.

A número 1 do ranking vacilou no primeiro set e fez uma partida muito equilibrada com a adversária, que ocupa apenas o 56º lugar na lista da WTA. Com duas quebras para cada lado, Yulia teve duas chances de fechar o set. Serena conseguiu salvar, levou o jogo para o tie-break e passou a comandar a partida.

No segundo, a norte-americana não deu chances para a tenista do Casaquistão. Justificou o posto de melhor do mundo, quebrou o saque por três vezes consecutivas e fechou a partida com um arrasador 6/0. Na próxima rodada, Serena terá pela frente a ucrania Kateryna Bondarenko (70ª), que eliminou a compatriota Lesia Tsurenko (36ª) por 6/3 e 6/4.

Ainda neste domingo, a checa Petra Kvitova, nona colocada do ranking, venceu de virada a sueca Johanna Larsson por 3/6, 6/4 e 7/5 e enfrentará na próxima rodada a norte-americana Nicole Gibbs, que eliminou a casaque Yaroslava Shvedova, 6/0 e 6/4.

A polonesa Agnieszka Radwanska, terceira do ranking, atropelou a romena Monica Niculescu, por 6/2 e 6/1, e agora espera pela vencedora do confronto entre a sérvia Jelena Jankovic e a norte-americana Coco Vandeweghe.