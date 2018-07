Com 'pneu', Serena bate casaque e avança no US Open

NOVA YORK - A norte-americana Serena Williams segue firme na defesa do seu título do US Open. Nesta quinta-feira, a número 1 do mundo avançou para a terceira rodada do último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Com direito a "pneu" no segundo set, ela derrotou a casaque Galina Voskoboeva, 77.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1h09min de partida.

Com a vitória, Serena terá pela frente outra casaque na terceira rodada, desta vez Yaroslava Shvedova, número 78 do mundo, em busca de uma vaga nas oitavas de final. Será o terceiro confronto entre as duas adversárias, sendo que a norte-americana venceu os dois anteriores.

Apesar da facilidade que o placar indica, Serena teve momentos de dificuldade nesta quinta e tomou alguns sustos, principalmente no primeiro set. Ciente da superioridade da adversária, Voskoboeva foi para cima e conseguiu dez winners contra seis da norte-americana, que ainda assim conseguiu duas quebras para vencer.

Na segunda parcial, Serena passeou. Apesar de alguns momentos de brilho, Voskoboeva já não encaixava os golpes como no início e viu a adversária deslanchar para a vitória. Com isso, a norte-americana segue firme em busca de seu quinto título do US Open, que seria o segundo consecutivo.

Se Serena avançou sem maiores problemas, duas cabeças de chave caíram nesta quinta. Quarta e 19.ª favoritas, respectivamente, a italiana Sara Errani e a romena Sorana Cirstea foram eliminadas na segunda rodada. Errani perdeu para sua compatriota Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, enquanto Cirstea caiu para a japonesa Karumi Nara também em dois sets: 7/5 e 6/1.

No resto, a quinta tem sido boa para as favoritas. Cabeça de chave número 8, a alemã Angelique Kerber avançou depois de derrotar a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3. Já a nona favorita, a sérvia Jelena Jankovic, passou pela russa Alisa Kleybanova por 2 a 0: 6/3 e 6/2. Em outras partidas do dia, Roberta Vinci, Sabine Lisicki, Ekaterina Makarova e Kaia Kanepi também venceram e se classificaram para a sequência da competição.