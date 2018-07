Com 'pneu', Serena vence Samantha Stosur na estreia em Montreal

Apesar da estreia mais difícil do que o habitual, Serena Williams não teve problemas para superar Samantha Stosur nesta quarta-feira, no Torneio de Montreal, no Canadá. A norte-americana, que já fez final de Grand Slam com a australiana e não teve sucesso, venceu com tranquilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2

Atual número 1 do mundo e favorita ao título, Serena vai enfrentar nas oitavas de final a checa Lucie Safarova, que eliminou nesta quarta a eslovaca Magdalena Rybarikova por 6/4 e 6/2. A tenista dos Estados Unidos, embalada pelo troféu conquistado em Stanford na semana passada, utiliza a competição com o preparação para o US Open, no fim do mês.

Irmã de Serena, Venus Williams também venceu nesta noite. Pela segunda rodada, ela superou a casaque Yulia Putintseva por 6/3 e 6/2. Na sequência, ela vai duelar com a alemã Angelique Kerber, sexta cabeça de chave.

A sérvia Jelena Jankovic, a alemã Sabine Lisicki e a checa Petra Kvitova garantiram suas vagas nas oitavas de final ainda nesta noite. A ex-número 1 do mundo derrotou a norte-americana Sloane Stephens por 6/7 (7/9), 6/4 e 7/6 (7/4). Em seguida, vai enfrentar a vencedora do confronto entre a compatriota Ana Ivanovic e a americana Coco Vandeweghe.

Lisicki despachou a também americana Madison Keys por 4/6, 6/1 e 6/4. A alemã terá pela frente a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave, nas oitavas. Já Petra Kvitova derrotou a australiana Casey Dellacqua por 6/3 e 6/2. Segunda cabeça de chave, a checa vai duelar com a russa Ekaterina Makarova nas oitavas.

MASCULINO