Com 'pneu', Serena Williams bate Halep e vai à semifinal em Cincinnati

CINCINNATI - A norte-americana Serena Williams não teve maiores dificuldades para derrotar a romena Simona Halep e garantir vaga nas semifinais do Torneio de Cincinnati. Com direito a 'pneu' no primeiro set, a líder do ranking mundial até tomou um susto na segunda parcial, mas venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em pouco mais de uma hora de partida.

Serena voltou a dar provas de que dificilmente é batida quando está em forma e impôs seu jogo para atropelar Halep no primeiro set. Na segunda parcial, conseguiu uma quebra logo no início, que acabou devolvida prontamente. Mas no décimo game, a romena facilitou e cometeu dupla falta no match point da norte-americana.

Na semifinal, Serena terá pela frente a chinesa Na Li, que nem precisou entrar em quadra para avançar. Ela enfrentaria a polonesa Agnieszka Radwanska, que desistiu da competição horas após passar pelas quartas de final por causa do falecimento de seu avô. A tenista tomou a decisão de viajar à Polônia nesta sexta para acompanhar o velório e enterro no sábado.

Agora Serena segue em busca do nono título na temporada, que seria o terceiro consecutivo. Em Cincinnati, no entanto, a norte-americana parece não ter a mesma sorte, já que jamais foi campeã na cidade e tem uma semifinal, em 2005, como melhor resultado.

JANKOVIC TAMBÉM AVANÇA

Mais cedo nesta sexta-feira, a sérvia Jelena Jankovic também garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Cincinnati. Cabeça de chave número 14, ela também impôs um pneu em sua adversária, a italiana Roberta Vinci, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.

Como Serena, Jankovic, não teve trabalho para atropelar a italiana, 12.ª favorita da competição. Na semifinal, a sérvia terá pela frente a vencedora do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que se enfrentam ainda nesta sexta.