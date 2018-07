Com 'pneu', Sharapova vence e avança no Torneio de Indian Wells

INDIAN WELLS - Em jogo de altos e baixos, Maria Sharapova venceu a espanhola Lara Arruabarrena Vecino e avançou às quartas de final do Torneio de Indian Wells, nesta terça-feira. A russa acumulou erros no set inicial, mas reagiu com um "pneu" na segunda parcial, fechando a partida em 7/5 e 6/0.

Irregular no serviço, a atual número três do mundo cometeu seis duplas faltas no set inicial, o que lhe custou duas quebras de saque. No entanto, impôs três quebras à rival e levou a melhor no primeiro set.

Mais confiante, mostrou consistência na segunda parcial e não deu chances à rival. Faturou três quebras em sequência e confirmou o favoritismo com um "pneu", em 1h18min de partida. Nas quartas, ela terá pela frente a italiana Sara Errani, atual número oito do mundo. Errani eliminou a francesa Marion Bartoli por 6/3 e 6/2 nesta terça.

Ainda pelas oitavas, a checa Petra Kvitova despachou a compatriota Klara Zakopalova por 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a russa Maria Kirilenko e a polonesa Agnieszka Radwanska, que se enfrentam ainda nesta noite.