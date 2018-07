Com 'pneu', Venus estreia com vitória em Miami A norte-americana Venus Williams estreou na temporada 2012 com uma vitória tranquila no Torneio de Miami nesta quarta-feira. Em apenas 1h17min, a ex-número 1 do mundo arrasou a veterana japonesa Kimiko Date-Krumm, com direito a um "pneu" no set inicial: 6/0 e 6/3.