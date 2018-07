Com 'pneu', Wozniacki bate russa e fatura o título em Tóquio

A dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou neste domingo o título do Torneio de Tóquio. Terceira cabeça de chave, ela confirmou o favoritismo diante da russa Anastasia Pavlyuchenkova e venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/0 e 7/5.

Wozniacki precisou de 1h13min para levar a melhor e faturar o 26.º título de simples no circuito da WTA. A ex-número 1 do mundo, atual sexta colocada do ranking, controlou a partida e fez valer sua experiência diante de Pavlyuchenkova, apenas 23.ª do ranking.

"Esta foi a minha sétima final do ano. Está cada vez mais difícil vencer. Eu tenho me esforçado de forma positiva o ano todo, foi realmente importante me manter focada e positiva", declarou a dinamarquesa. "A quadra se encaixa no meu estilo de jogo. Ela joga com potência, então foi importante fazê-la se mexer desde o início. No primeiro set, tudo aconteceu da minha maneira."

De fato, a grande exibição no primeiro set foi fundamental para que Wozniacki conquistasse o triunfo. Foram três quebras de serviço para a dinamarquesa na parcial inicial. Com outra na segunda, ela caminhou para o título. Por outro lado, Pavlyuchenkova não teve sequer um break point a seu favor.

"Foi realmente decepcionante nos primeiros games. Eu senti que estava com um pouco de azar e realmente acreditei que se tivesse conseguido alguns pontos, teria vencido estes games. Isso pode ter feito a diferença na partida. Fiquei um pouco para baixo e perdi mais do que deveria", afirmou Pavlyuchenkova.