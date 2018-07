Com 'pneu', Wozniacki vence checa na estreia em Miami Com direito a um "pneu", a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve uma estreia tranquila nesta quinta-feira no Torneio de Miami. A ex-número 1 do mundo derrotou a checa Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h35min de partida.