Com 'pneus', Wozniacki e Halep vencem fácil na estreia em Doha

Principais candidatas ao título do Torneio de Doha e rivais na briga pela liderança do ranking da WTA, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a romena Simona Halep começaram bem a participação no evento. Nesta quarta-feira, elas venceram seus jogos em dois sets, ambas aplicando "pneu" em um deles, e avançaram às oitavas de final.

Hoje a número 1 do mundo, Wozniacki ficou em quadra por apenas 57 minutos, tempo que foi suficiente para ela despachar a alemã Carina Withoeft, a 52ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/0. A dinamarquesa conseguiu seis quebras de serviço e só perdeu o seu saque uma vez para superar a tenista da Alemanha pela segunda vez em dois duelos.

Halep atuou por mais tempo - 1 hora e 11 minutos -, mas também avançou com tranquilidade às oitavas de final. A número 2 do mundo despachou a russa Ekaterina Makarova, a 36ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/0, fazendo 4 a 2 no confronto direto com a oponente.

A próxima rival de Halep já está definida e vai ser a letã Anastasija Sevastova, a número 15 do mundo, que bateu a japonesa Naomi Osaka por 6/4 e 6/1, se vingando da derrota para a 51ª colocada no ranking na edição de 2017 do Torneio de Toronto.

Em um grande duelo nesta quarta em Doha, a checa Petra Kvitova (21ª) derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska (33ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4, em 2 horas e 35 minutos, abrindo 7 a 5 no confronto com a rival. Nas oitavas de final, Kvitova terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, a número 3 do mundo, que passou pela também checa Marketa Vondrousova (58ª) por 6/2 e 6/4. Kvitova lidera o retrospecto com Svitolina por 6 a 1.

A alemã Julia Goerges, número dez do mundo, venceu em três sets a checa Barbora Strycova, 25ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em 2 horas e 6 minutos. Também nesta quarta-feira, a britânica Johanna Konta, a número 11 do mundo, passou pela espanhola Carla Suárez Navarro (29ª) por duplo 6/2.

Número 13 do mundo, a francesa Kristina Mladenovic foi surpreendida ao perder para a russa Anna Blinkova, que veio do qualifying e está na 164ª colocação no ranking, por duplo 6/3. A sua próxima rival vai ser outra francesa, Caroline Garcia.

Em duelo de tenistas dos Estados Unidos, Madison Keys, a número 14 do mundo, perdeu para a Catherine Bellis (48ª), de virada, por 2/6, 6/3 e 6/0. Já a belga Elise Mertens (20ª) caiu para a romena Sorana Cirstea (38ª) por 7/5 e 6/4. Cirstea será a rival da espanhola Garbiñe Muguruza nas oitavas de final do Torneio de Doha.