Com polonês, Marcelo Melo bate dupla norte-americana e fatura título em Miami

A parceria do brasileiro Marcelo Melo com o polonês Lukasz Kubot, iniciada de forma oficial nesta temporada, já tem rendido bons frutos no circuito profissional. Neste sábado, os dois tenistas conquistaram o título do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos - o primeira da dupla -, com a tranquila vitória sobre os locais Jack Sock e Nicholas Monroe por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Há duas semanas, Marcelo Melo e Lukasz Kubot já tinham mostrado um bom tênis ao pararem nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, também em solo norte-americano. Assim, nada mais natural que a ascensão no ranking de duplas desta temporada. Na lista a ser atualizada nesta segunda-feira, os dois assumirão o segundo lugar com 1.960 pontos, só atrás dos 2.450 do finlandês Henri Kontinen e do australiano John Peers, que foram campeões no Aberto da Austrália.

Já no ranking individual de duplas, Marcelo Melo subirá para o sexto lugar e ficará mais perto até do líder Kontinen. Este foi seu primeiro título em Miami e o sexto de Masters 1000 - os outros foram em Xangai (dois), Cincinnati, Paris e Canadá. No geral, tem agora 23 títulos de ATP, apenas um a menos que o compatriota Bruno Soares.

Marcelo Melo e Lukasz Kubot levaram a melhor em um disputado primeiro set. Com uma margem de erro baixa e confirmando seus serviços, as duplas adiaram a definição da parcial para os últimos games. Tentando evitar o tie-break, o brasileiro e o polonês aproveitaram o break point que tiveram para fechar em 7/5 e abrir vantagem na decisão.

Já no segundo set, Marcelo Melo e Lukasz Kubot mostraram que a parcial anterior foi importante para a dupla adquirir confiança e se soltar mais na quadra. Agressivos, os dois deram ainda menos chances para os rivais norte-americanos, que pouco puderam fazer a acabaram sendo superados por 6/3.