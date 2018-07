Com presença de Federer, Nadal inaugura academia de tênis na Espanha

Uma das maiores rivalidades do tênis em todos os tempos foi deixada um pouco de lado nesta quarta-feira, em prol de um objetivo maior. O espanhol Rafael Nadal inaugurou em Manacor, sua cidade natal, uma nova academia da modalidade para jovens. A cerimônia contou com a ilustre presença do suíço Roger Federer.

Federer viajou à Espanha para acompanhar o novo projeto de seu maior rival. E ao longo de toda a cerimônia, os jogos épicos, as lendárias disputas de título e a briga por ser o melhor da modalidade ficaram para trás. Pelo contrário, o que se viu foi o reconhecimento de ambos pelo rival.

"Estou aqui hoje para homenagear o homem do dia, o Rafa. Ele foi a maior inspiração que tive em minha carreira, para me transformar no jogador que sou hoje. Pela sua esquerda, seu spin e sua intensidade em quadra. Tive que reinventar o meu jogo por completo e devo isso a ele. Espero que ainda joguemos por muitos mais anos e desejo ao Rafa muita saúde", declarou o suíço.

Nadal não deixou por menos e respondeu. "Não sabe o que significa para mim, para minha família, para Manacor, que esteja aqui. Compartilhamos muitos momentos juntos em nossa carreira. Sempre com uma grande relação, com uma grande amizade. Demos tudo em quadra e lutamos por tudo que podíamos no tênis, mas sempre da melhor maneira. E devemos ficar muito orgulhosos por isso."

Além das palavras, Nadal entregou a Federer um quadro com fotos dos 34 confrontos que disputaram. O espanhol se notabilizou como grande algoz do suíço e venceu 23 destas partidas. Se monopolizaram as conquistas na ATP durante boa parte dos anos 2000, agora os dois tenistas sofrem com lesões e deixaram o Top 5 do ranking.

A academia inaugurada por Nadal atenderá jovens de 11 a 18 anos e, além do tênis, terá uma escola para os atendidos. A Rafa Nadal Academy foi construída em uma área de 24 mil metros quadrados na cidade natal do tenista.