Com problema nas costas, Tomas Berdych anuncia que não jogará em Wimbledon

O checo Tomas Berdych, atual 19º tenista do ranking mundial, anunciou neste domingo que não poderá participar do Grand Slam de Wimbledon, que começará no próximo dia 2 de julho, em Londres, devido a um problema nas costas.

Vice-campeão do tradicional torneio inglês em 2010 e semifinalista em 2016 e 2017, Berdych confirmou a sua desistência da competição por meio de uma publicação em sua página na rede social Instagram.

"Eu venho sofrendo de dor nas costas há vários meses. Tentei todos os tratamentos e soluções médicas para seguir jogando. Infelizmente, as coisas não melhoraram e minhas tentativas de me colocar em forma para a temporada de grama fracassaram", lamentou o checo.

Com 32 anos, Berdych não conquista um título desde 2016, sendo que acumula 13 troféus de simples no circuito da ATP. Em maio de 2015, ele chegou a ocupar a quarta posição do ranking mundial. Nesta temporada, o veterano jogador venceu 11 dos 21 jogos que disputou e o seu resultado mais expressivo no ano foi o avanço às quartas de final do Aberto da Austrália, do qual acabou sendo eliminado pelo suíço Roger Federer.