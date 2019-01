Com saque decisivo, Pliskova supera irregularidade e vai à semifinal em Brisbane

A tenista checa Karolina Pliskova apostou no saque para superar as suas irregularidades nesta sexta-feira e foi bem-sucedida, pelas quartas de final do Torneio de Brisbane, na Austrália. A ex-número 1 do mundo derrotou a local Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/1, em 1h23min.

Pliskova oscilou nesta sexta no fundo de quadra, de onde cometeu seguidos erros não forçados, mas também fez boas jogadas. A atual número oito do mundo, contudo, compensou as falhas com seus 14 aces e aproveitamento de 76% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Neste ritmo, mais forte no primeiro set, a checa obteve quatro quebras de saque e sofreu duas, diante da 46ª do ranking. Na semifinal, Pliskova vai enfrentar a croata Donna Vekic, atual 34ª do mundo. A tenista da Croácia atropelou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich em apenas 56 minutos, cedendo apenas dois games: 6/2 e 6/0.

A outra semifinal terá a japonesa Naomi Osaka, atual campeã do US Open, e a ucraniana Lesia Tsurenko.