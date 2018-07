Com tênis quase perfeito, Djokovic bate Férrer e vai à final na Austrália

Murray e Federer se enfrentam na sexta-feira na outra semifinal da competição e, embora eles busquem se concentrar um no outro, provavelmente ficaram impressionados pela demolição clínica de Férrer pelo sérvio, duas vezes campeão e atual detentor do título no Melbourne Park.

"Eu sabia das qualidades de David. Quis ser agressivo em quadra e essa foi definitivamente uma das melhores partidas da minha carreira", disse Djokovic, de 25 anos, que busca se tornar o primeiro tenista na era profissional do esporte a vencer o Aberto da Austrália por três vezes seguidas.

"Isso pode ter sido positivo para a minha confiança. Definitivamente, neste estágio do torneio, jogar a semifinal contra o número quatro do mundo, alguém por quem eu tenho respeito, um grande competidor, e poder jogar bem como eu fiz, é incrível", acrescentou.

"Me sinto muito bem comigo mesmo em quadra neste momento. Agora tenho dois dias de folga antes da final, o que me dá tempo suficiente para me preparar e me recuperar."