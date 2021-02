Com título em Melbourne, Naomi Osaka assume a vice-liderança do ranking da WTA

A conquista do título do Aberto da Austrália, o quarto de Grand Slam na carreira, rendeu à tenista japonesa Naomi Osaka a subida no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira com o encerramento do torneio em Melbourne. A campeã subiu da terceira para a segunda colocação, agora com 7.835 pontos, ultrapassando a romena Simona Halep, que está com 7.255.

A liderança segue com a australiana Ashleigh Barty, que frustrou as expectativas do público local ao cair nas quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada. Ao menos se mantém com uma tranquila vantagem de 1.351 pontos para Osaka, que não quer se sobrecarregar com pressões e expectativas para voltar a ser a número 1 do mundo.

"Sei que as pessoas contra quem estou jogando são as melhores jogadoras do mundo e, se chegar a minha hora de ganhar outro Grand Slam, ela chegará", falou a japonesa, com uma abordagem bem tranquila sobre a busca por novas conquistas. "Agora eu vou tentar ir para cinco. Gosto de ver as coisas não como um todo. Para mim, o importante é viver o momento", complementou a tenista de 23 anos.

Do Top 10 do ranking, a maior subida foi da americana Serena Williams. Eliminada nas semifinais por Osaka, a ex-número 1 do mundo ganhou quatro colocações e pulou para o sétimo lugar, mais próximo de suas concorrentes acima que são a compatriota Sofia Kenin (quarta colocada), a ucraniana Elina Svitolina (quinta) e a checa Karolina Pliskova (sexta).

Outro destaque da atualização desta segunda-feira é a americana Jennifer Brady. A vice-campeã do Aberto da Austrália subiu da 24.ª para a 13.ª posição e atingiu o seu melhor ranking na carreira.

BRASIL - A melhor tenista do País é Gabriela Cé, com 271 pontos na 247.ª colocação. Na busca por melhores posições depois de sua volta ao circuito profissional no meio do ano passado, Beatriz Haddad Maia ocupa o 363.º lugar.

Confira o ranking da WTA

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 9.186 pontos

2.ª - Naomi Osaka (JAP) - 7.835

3.ª - Simona Halep (ROM) - 7.255

4.ª - Sofia Kenin (EUA) - 5.760

5.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.370

6.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.205

7.ª - Serena Williams (EUA) - 4.915

8.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 4.810

9.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.735

10.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.571

11.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.505

12.ª - Belinda Bencic (SUI) - 4.010

13.ª - Jennifer Brady (EUA) - 3.765

14.ª - Victoria Azarenka (BIE) - 3.535

15.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.320

16.ª - Johanna Konta (GBR) - 3.206

17.ª - Elise Mertens (BEL) - 3.060

18.ª - Iga Swiatek (POL) - 3.014

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.962

20.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.952

247.ª - Gabriela Cé (BRA) - 271

363.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 137