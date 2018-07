Com torcicolo, Navarro desiste e Petkovic fica com título na Antuérpia

Andrea Petkovic não precisou suar para levar o título do Torneio de Antuérpia e voltar para o Top 10 do ranking da WTA. A tenista alemã assegurou o troféu sem fazer esforço neste domingo porque sua rival, a espanhola Carla Suárez Navarro, desistiu de disputar a final por conta de um torcicolo.

Ela acordou neste domingo com fortes dores no pescoço, depois de jogar normalmente no sábado, pelas semifinais. Sem condições de entrar em quadra, anunciou a desistência oficialmente.

"Procurei o fisioterapeuta, depois tentei jogar às 11h30. Aí voltou a fazer trabalho com o fisioterapeuta, retornei para a quadra. Mas não conseguia sacar. Não poderia jogar num alto nível e tive que abandonar", anunciou a espanhola.

Sem uma final, os fãs de tênis da Antuérpia puderam assistir a um jogo de exibição entre Petkovic e a anfitriã Kim Clijsters, diretora do torneio e tenista aposentada em 2012.

Cabeça de chave número 3 do torneio, Petkovic chegou ao sexto título na carreira, e o primeiro na temporada. Além do troféu, ela teve garantida o retorno ao Top 10 do ranking, que será atualizado nesta segunda-feira.

TAILÂNDIA

Tenista mais experiente na chave do Torneio de Pattaya, a eslovaca Daniela Hantuchova fez valer seu maior tempo de circuito e venceu a croata Ajla Tomljanovic na decisão, pelo placar de 3/6, 6/3 e 6/4. Com o triunfo de virada, após 2h07min, ela se tornou a primeira a vencer três vezes a competição - a tenista de 31 anos também foi campeã em 2011 e 2012. Foi seu 7º título na carreira, e o primeiro na temporada.