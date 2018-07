Com tranquilidade, Serena Williams bate russa e estreia com vitória no US Open

Em uma estreia que poderia ser complicada por causa do bom retrospecto da rival nas últimas semanas, se transformou em uma tranquila vitória nesta terça-feira. Em sua primeira partida nesta edição do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, realizado em Nova York, a norte-americana Serena Williams não encontrou dificuldades para derrotar a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Nas quadras duras do complexo de Flushing Meadows, a tenista número 1 do mundo tem alguns objetivos. O primeiro deles é a conquista do título, que será o seu sétimo na carreira profissional e o 22.º em torneios de Grand Slam. Assim, ela cumprirá o segundo objetivo, que é desempatar a marca que divide com a alemã Steffi Graf. Por último, a taça significará a permanência como a líder do ranking da WTA, já que a alemã Angelique Kerber está na sua cola.

Na segunda rodada, Serena Williams já sabe que terá um confronto caseiro pela frente. Ela enfrentará a compatriota Vânia King, que nesta terça-feira derrotou a alemã Antonia Lottner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Em outros jogos desta terça-feira, destaque para a fácil vitória na estreia da polonesa Agnieszka Radwanska. Embalada pelo título em New Haven no último final de semana, a atual número 4 do mundo aplicou um duplo 6/1 na norte-americana Jessica Pegula.

Também em dois sets, a ucraniana Karolina Pliskova ganhou da norte-americana Sofia Kenin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. E a alemã Laura Siegemund passou de virada pela romena Patricia Maria Tig por 2 a 1 - parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.