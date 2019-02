Com uruguaio Pablo Cuevas, Rio Open define semifinalistas

Esvaziado pela eliminação de sete cabeças de chave na primeira rodada e do único sobrevivente na segunda, o Rio Open definiu nesta sexta-feira as semifinais do evento de simples. E elas serão Aljaz Bedene (Eslovênia) x Laslo Djere (Sérvia) e Felix Auger-Aliassime (Canadá) x Pablo Cuevas (Uruguai).

Auger-Aliassime, 104º colocado no ranking, bateu o espanhol Jaume Munar (66º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já Cuevas, campeão do Rio Open em 2016 e número 63 do mundo, precisou de 2h30 para derrotar o espanhol Albert Ramos-Viñolas, o 93º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O duelo com Auger-Aliassime, marcado para sábado, é inédito no circuito.

Número 90 do mundo, Djere avançou às semifinais ao derrotar o norueguês Cásper Ruud (135º) por 6/4 e 7/5. Já Bedene (83º) superou de virada, por 4/6, 6/2 e 6/3, o boliviano Hugo Dellien (113º). E esloveno entrará em vantagem no retrospecto, pois venceu os dois duelos anteriores com Djere.

OUTROS EVENTOS

A semana tem outros dois eventos em disputa no circuito da ATP nesta semana. No Torneio de Marselha, as semifinais serão: Stefanos Tsitsipas (Grécia) x David Goffin (Bélgica) e Mikhail Kukushkin (Casaquistão) e Ugo Humbert (França).

No Torneio de Delray Beach, os jogos que definirão os finalistas são: Daniel Evans (Grã-Bretanha) x John Isner (Estados Unidos) e Radu Albot (Moldávia) x Mackenzie McDonald (Estados Unidos), algoz do argentino Juan Martin del Potro por 6/4, 3/6 e 7/6.