Com virada, Melo e Dodig vão à decisão do ATP Finals

Com uma grande virada, Marcelo Melo e Ivan Dodig conquistaram neste sábado a vaga na decisão do ATP Finals, que reúne as oito melhores duplas da temporada em Londres. Brasileiro e croata derrotaram o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt pelo placar de 4/6, 6/4 e 10/06, em 1h33min de partida.

O resultado faz com que o Brasil tenha novamente um representante em uma decisão do ATP Finals após 14 anos. Antes de Melo, somente Gustavo Kuerten disputou a grande final, ainda em 2000, em Lisboa, quando o torneio ainda se chamava Masters Cup - na ocasião, Guga faturou o título e se tornara o número 1 do mundo.

Para repetir o feito de Guga, Melo agora vão aguardar o outro confronto das semifinais para conhecer os adversários deste domingo. Os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin vão desafiar os irmãos Bob e Mike Bryan, dupla número 1 do mundo, na tarde deste sábado.

Contra a boa parceria formada por Kubot e Lindstedt, Melo e Dodig fizeram um início de jogo equilibrado. A primeira parcial foi definida somente no nono game, quando brasileiro e croata tiveram o saque quebrado.

O segundo set teve roteiro invertido. Depois do equilíbrio, a dupla do brasileiro quebrou a parceria rival no décimo game e garantiu o empate. Melo e Dodig então mantiveram o ritmo no super tie-break e abriram boa vantagem, de 6/1, antes de fechar o duelo.