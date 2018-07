Com virada, Vekic surpreende favorita e é campeã em Nottingham

Com uma grande virada, a tenista croata Donna Vekic surpreendeu a favorita e a torcida local ao conquistar o título do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, neste domingo. Atual número 70 do mundo desbancou a local Johanna Konta, 8ª do ranking e cabeça de chave número 1, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 7/5, num duelo de 2h30min.

O título surpreende não somente pelo favoritismo da tenista da casa, mas também pelo momento vivido pela campeã. Vekic conquistou o primeiro título em três anos, após sofrer com resultados ruins e quedas no ranking. Há um ano, chegou a figurar fora do Top 100 e caiu na estreia em Nottingham.

A conquista pode marcar uma retomada da carreira da croata, que já foi considerada uma das grandes promessas do circuito. Em 2012, aos 16 anos, ela surpreendeu ao alcançar sua primeira final de nível WTA, em Tashkent. Um ano e meio depois faturou o primeiro título, em Kuala Lumpur. Mas, desde então, não obteve grandes resultados.

Agora ela pretende embalar nesta curta temporada de grama para chegar em grande momento no terceiro Grand Slam do ano. "Wimbledon é o meu torneio favorito do ano. E estou muito feliz por vencer algumas partidas aqui. Mas agora vou pensar em Birmingham", afirmou Vekic, já projetando sua participação no torneio britânico da próxima semana.

HOLANDA

No Torneio de Hertogenbosch, a estoniana Anett Kontaveit faturou seu primeiro título da carreira ao superar, numa jovem final, a russa Natalia Vikhlyantseva por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Kontaveit tem apenas 21 anos e a vice-campeã, 20. O resultado deve levar a estoniana para o Top 40 do ranking pela primeira vez. Vikhlyantseva é a atual 74º do mundo.