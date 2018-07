Com virose, Petra Kvitova desiste de defender título do Masters da WTA

ISTAMBUL - Atual campeã do Masters da WTA, Petra Kvitova não poderá mais defender o seu título. Nesta quarta-feira, os organizadores do torneio, que está sendo realizado em Istambul, na Turquia, anunciaram que a tenista checa desistiu de disputar a sequência da competição em razão de uma virose.

Com isso, Kvitova será substituída na sequência do Masters da WTA pela australiana Samantha Stosur. A número 6 do mundo ainda estreou em Istambul, na terça-feira, pela primeira rodada do Grupo Branco, quando foi derrotada pela polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Stosur vai disputar as duas outras partidas de Kvitova na fase de grupos do Masters da WTA, que serão contra a russa Maria Sharapova e a italiana Sara Errani, marcadas para quinta e sexta-feira, respectivamente.

O torneio, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, tem três jogos programados para esta quarta-feira: Serena Williams x Na Li, Victoria Azarenka x Angelique Kerber e Maria Sharapova x Agnieszka Radwanska

Nesta quarta-feira, a República Checa confirmou a sua equipe para a final da Fed Cup contra a Sérvia, em Praga, nos dias 3 e 4 de novembro, e incluiu Kvitova, mas, diante da virose, sua participação ainda precisa ser confirmada. As outras convocadas foram Lucie Safarova, número 17 do mundo, além da dupla formada por Andrea Hlavackova e Lucie Hradecka, finalistas do US Open e da Olimpíada de Londres.