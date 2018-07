Com vírus estomacal, Federer desiste do Masters 1000 de Miami

Afastado das quadras desde a sua última participação no Aberto da Austrália, em janeiro, por causa de uma operação no joelho, Roger Federer teve a sua volta ao circuito profissional adiada por um motivo inesperado nesta sexta-feira. O tenista suíço desistiu de disputar o Masters 1000 de Miami, no qual estrearia já na segunda rodada contra o argentino Juan Martín del Potro, por causa de um vírus estomacal.

O duelo diante de Del Potro seria o seu primeiro em quase dois meses, depois de ter atuado pela última vez nas semifinais do Grand Slam realizado em Melbourne, onde acabou eliminado pelo sérvio Novak Djokovic.

Federer foi operado no dia 3 de fevereiro, depois de ter rompido o menisco do joelho esquerdo de forma curiosa, enquanto dava um banho em suas filhas. Atual terceiro colocado do ranking mundial, o suíço não joga o Masters de Miami desde 2014.

Ao explicar a sua desistência da competição, Federer disse que apenas nesta sexta concluiu que não estava em condições de jogar, depois de sofrer nos últimos dias com o vírus estomacal. "Não estou me sentindo tão bem faz alguns dias e para complicar ainda mais tudo piorou nas últimas 24 horas. Não estou em condições de jogar. Tratei de fazer o aquecimento nesta manhã e então ficou claro que não dava para competir", ressaltou o suíço.

Com a desistência de Federer, o argentino Horacio Zeballos herdou a vaga do recordista de títulos de Grand Slam e irá enfrentar Del Potro na segunda rodada de Miami, em jogo programado para acontecer nesta sexta-feira.

FERRER ESTREIA BEM - Em um dos poucos jogos já encerrados neste dia de confrontos da chave masculina de simples em Miami, o espanhol David Ferrer estreou na competição vencendo o norte-americano Taylor Fritz, 81º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1, e garantiu vaga na terceira rodada.

O próximo adversário do oitavo cabeça de chave da competição e atual oitavo tenista do mundo será o francês Lucas Pouille, 88º da ATP, que nesta sexta surpreendeu o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, 32º cabeça de chave, ao vencer por 6/2 e 6/4.

Outro cabeça de chave que estreou com vitória em jogo já encerrado nesta sexta foi o croata Marin Cilic, 11º pré-classificado. Ele superou o sérvio Dusan Lajovic por 6/4 e 6/1 e se credenciou para enfrentar na terceira rodada o francês Gilles Simon, que em outro jogo do dia derrotou o argentino Juan Monaco por 7/5 e 6/1.

Já o espanhol Feliciano López, 21º cabeça de chave, decepcionou ao ser surpreendido na estreia pelo japonês Yoshihito Nishioka, que venceu por duplo 6/4. Assim, o tenista asiático que veio do qualifying e ocupa a 124ª posição do ranking mundial foi à terceira rodada e terá como próximo rival o austríaco Dominic Thiem, 14º favorito, que nesta sexta estreou passando pelo australiano Samuel Groth por 7/5 e 6/2.