Com vitória de Federer, Suíça se garante na final da Copa Hopman

A Suíça está classificada para a final da Copa Hopman. Nesta quinta-feira, Roger Federer e Belinda Bencic garantiram a passagem da equipe para a decisão com a vitória sobre o time dos Estados Unidos por 3 a 0 na rodada final do Grupo B, em Perth, na Austrália.

Federer (2º colocado no ranking da ATP) derrotou Jack Sock (8º) por 7/6 (7/5) e 7/5, enquanto Bencic (74ª) venceu CoCo Vandeweghe (10ª) por 7/6 (8/6) e 6/4 nos jogos de simples. Depois, no jogo de duplas mistas, os suíços triunfaram por 4/3 e 4/2.

Agora, então, Federer terá a chance de voltar a vencer a Copa Hopman, torneio que foi campeão em 2001, quando tinha apenas 19 anos, ao lado de Martina Hingis. Em 2017, ele e Bencic perderam a decisão para a França.

No outro jogo do dia entre duas equipes previamente eliminadas, a Rússia superou o Japão por 2 a 1. Naomi Osaka (68ª) venceu Anastasia Pavlyuchenkova (15ª) por 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), mas depois Karen Khachanov venceu Yuichi Sugita (45ª) por 6/4 e 6/2. E os russos triunfaram no jogo de duplas mistas por 4/1 e 4/0.

Na final, marcada para o próximo sábado, a Suíça vai enfrentar a equipe vencedora do Grupo A, liderado pela Alemanha com dois triunfos e que terá sua rodada final nesta sexta-feira. Os jogos do dia vão ser Bélgica x Canadá e Austrália x Alemanha.