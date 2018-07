Com vitória de Roger Federer, Suíça larga em vantagem na Copa Davis

NOVI SAD - De volta à disputa da Copa Davis, o número 8 do mundo, Roger Federer, não teve trabalho para abrir o confronto entre Suíça e Sérvia com uma tranquila vitória. Na primeira rodada do Grupo Mundial, ele derrotou Ilija Bozoljac por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/2, inaugurando o placar a favor dos suíços.

Diante de uma Sérvia desfalcada de seus principais nomes, como Novak Djokovic, Janko Tipsarevic e Viktor Troicki, a Suíça é ampla favorita para avançar, principalmente depois do retorno de Federer, que disputou nesta sexta sua primeira partida de Copa Davis desde 2012. Em primeiras rodadas, o tenista não atuava desde 2004.

Nesta sexta-feira, ele mostrou toda sua categoria para derrotar Bozoljac, número 268 do mundo. Mesmo atuando na casa do adversário, na cidade de Novi Sad, o suíço teve amplo domínio do jogo e só tomou um susto no segundo set, quando o sérvio chegou a ter um set point com o placar apontando 5 a 2, mas permitiu a virada de Federer, que confirmou a vitória na última parcial.

Ainda nesta sexta-feira, acontecerá a segunda partida entre suíços e sérvios. Embalado pela conquista do Aberto da Austrália, seu primeiro Grand Slam na carreira, no domingo passado, o número 3 do mundo, Stanislas Wawrinka, medirá forças com Dusan Lajovic, 102.º do ranking.