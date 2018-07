Com vitória em duplas e derrota em simples, Hewitt se despede da Copa Hopman

Hewitt iniciou o dia sendo derrotado por Alexandr Dolgopolov, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. E a Ucrânia já assegurou o triunfo sobre os australianos antes mesmo do duelo de duplas mistas, com a vitória de Elina Svitolina sobre Jarmila Wolfe por duplo 6/3.

Mas, mesmo com o duelo entre os países já liquidado, Hewitt e Wolfe ao menos se despediram da competição com vitória ao passarem por Svitolina e Dolgopolov por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 10/5.

O ídolo australiano de 34 anos de idade usou a Copa Hopman como preparação para o Aberto da Austrália, no qual será uma das grandes atrações principalmente pelo fato de que está prestes a se aposentar, pois hoje figura muito longe do grupo dos favoritos ao título do primeiro Grand Slam da temporada.

EUA X REPÚBLICA CHECA - Mesmo sem poder contar com Serena Williams, que desistiu da Copa Hopman na última quarta-feira por motivo de lesão, os Estados Unidos venceram a República Checa por 2 a 1 em outro duelo desta quinta pela competição.

A substituta de Serena, Victoria Duval, foi derrotada em um dos duelos de simples do confronto entre as nações ao ser batida por Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4. Porém, Jack Sock ganhou de Jiri Vesely, também por 2 a 1, com 4/6, 6/2 e 7/6 (7/3), e mais tarde o mesmo Sock e Duval levaram a melhor sobre Pliskova e Vesely com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 10/7.

A vitória sobre os checos, porém, foi insuficiente para os EUA, que também foram eliminados da competição. Com três triunfos em três confrontos neste Grupo A, a Ucrânia se garantiu na decisão da Copa Hopman, cujo outro finalista será definido nesta sexta-feira com os confrontos Grã-Bretanha x Alemanha e Austrália x França.