Começa venda de ingressos para o Brasil Open de Tênis

SÃO PAULO - Começa nesta quinta-feira a venda do segundo lote de ingressod o Brasil Open de Tênis, que será realizado de 11 a 19 de fevereiro, no complexo do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O site para aquisição é o http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=BOPENUMB12.

Os preços variam de R$ 15,00 a R$ 100,00. Menores de 10 anos têm entrada franca no Anel Superior porém precisam retirar o ingresso cortesia na bilheteria do Ginásio do Ibirapuera nos dias do evento mediante apresentação de documento com foto.

Abaixo os valores dos ingressos divulgados pelos organizadores:

Segunda a quinta - 13 a 16 de fevereiro

Anel Superior - R$ 15,00

Anel Inferior - R$ 50,00

Sexta - 17 de fevereiro (Quartas de final)

Anel Superior - R$ 25,00

Anel Inferior - R$ 60,00

Sábado - 18 de fevereiro (Semifinais)

Anel Superior - R$ 25,00

Anel Inferior - R$ 100,00

Domingo - 19 de fevereiro (Final)

Anel Superior - R$ 35,00

Anel Inferior - R$ 100,00