Começam as partidas de Roland Garros após atraso por chuvas

A chuva começou minutos antes do início programado para às 6h00 (horário de Brasília) e demonstrou poucos sinais de arrefecer, ameaçando cancelar um dia inteiro do torneio por conta de chuvas, algo que não ocorre desde 2000.

Mas com gotas de água ainda caindo nas áreas próximas de Roland Garros, as coberturas foram retiradas das quadras e os jogos começaram nas principais quadras às 9h43 (horário de Brasília), quase cinco horas após o início previsto para a programação do dia.

Os organizadores cancelaram seis partidas de simples e 16 de duplas, inclusive a disputa entre Nadal e o argentino Horacio Zeballos. Williams, campeã de 2002, também teve sua partida cancelada contra a alemã Julia Georges.

A previsão do tempo indica que a chuva deve continuar intermitentemente pelo resto do dia, com queda em temperaturas durante o final de semana.

Os espectadores receberão um reembolso de 50 por cento se houver menos de duas horas de jogo e reembolso completo se houver menos de uma hora de jogo, graças a um seguro especial da federação de tênis da França.

A quarta cabeça-de-chave, a sérvia Jelena Jankovic, iniciou as partidas do dia na quadra Philippe Chatrier nesta quinta-feira contra Kaia Kanepi, da Estônia.

O jogo foi seguido por uma partida interrompida pelo mau-tempo na noite de quarta-feira, entre o francês Gael Monfils, décimo cabeça-de-chave, e o italiamo Fabio Fognini.