Companheiros confiam em Thomaz Bellucci em 'decisão' na Copa Davis

Responsáveis pela virada do Brasil no confronto com a Espanha nos playoffs da Copa Davis, os duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares agora apostam suas fichas nos companheiros. O ponto decisivo, que pode selar a volta ao Grupo Mundial, será disputado por Thomaz Bellucci diante de Roberto Bautista Agut neste domingo, a partir das 14 horas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

"Eu e o Marcelo acreditamos muito no Thomaz. Ele vem melhorando desde as últimas semanas antes do US Open. Ontem (sexta) ele demorou para entrar no jogo e, quando entrou, foi superior e jogou um bom tênis. Confiamos plenamente no Thomaz para ganhar de qualquer jeito, de virada, como herói", afirmou Soares.

Depois do passeio de Bautista Agut diante de Rogério Dutra Silva na estreia, o capitão da equipe brasileira avalia que a próxima partida será "interessante" e promete que Bellucci entrará em quadra com uma estratégia bem definida. Para João Zwetsch, o espanhol pode sentir o peso da responsabilidade, ainda que seja um jogador experiente e ocupe um bom lugar no ranking - é o número 15 do mundo.

"O Thomaz é muito mais temido do que o Rogerinho, pelas características de cada um. Thomaz é mais agressivo. Em um dia inspirado, sacando bem e com confiança, vai ter espaço para dar os seus tiros. Pode enfrentar e vencer qualquer um", exaltou.

O capitão também ressaltou que o tenista número 1 do Brasil está mais conectado com os torcedores e isso pode lhe dar mais motivação ao entrar em quadra. "O Thomaz agora está aprendendo a jogar mais com a torcida, buscando a vibração positiva e o apoio. E na Davis a gente tem mais isso", disse.

Caso Bellucci não tenha sucesso no confronto e deixe a Espanha igualar a série, a responsabilidade será passada para Rogério Dutra Silva. O brasileiro fechará os duelos na capital paulista diante de Pablo Andujar logo na sequência do jogo do companheiro.