Compatriota abandona e favorita Konta estreia com vitória em Nottingham

A britânica Johanna Konta nem precisou disputar um jogo inteiro para passar pela primeira rodada do Torneio de Nottingham. Nesta terça-feira, a cabeça de chave número 1 da competição avançou depois que sua compatriota Tara Moore desistiu da partida no segundo set, após perder o primeiro por 6/2.

Após 1h12min de partida, Konta vencia por 3/0 a segunda parcial quando Moore, apenas 213.ª do mundo, alegou problema físico para abandonar. Melhor para a oitava colocada do ranking, que avançou à segunda rodada e agora terá pela frente a belga Yanina Wickmayer.

Se a principal favorita venceu, a cabeça de chave número 2 não teve a mesma sorte e acabou eliminada logo na estreia em Nottingham. Em um equilibrado duelo, a letã Anastasija Sevastova, 19.ª colocada do ranking, caiu diante da norte-americana Christina McHale por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 5/7 e 7/6 (7/2). Agora, a número 58 do mundo vai encarar a grega Maria Sakkari.

Terceira cabeça de chave, a norte-americana Lauren Davis também foi surpreendida e caiu diante da japonesa Kurumi Nara com duplo 6/3, assim como sua compatriota Shelby Rodgers, sexta favorita, que não foi páreo diante da croata Donna Vekic e perdeu em dois sets: 6/4 e 6/3.

Já a também norte-americana Alison Riske, quarta cabeça de chave, eliminou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A checa Lucie Safarova, quinta favorita, eliminou a norte-americana Grace Min em três sets: 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2.

HERTOGENBOSCH

No Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, destaque para a dona da casa Kiki Bertens, cabeça de chave número 3, que caiu diante da alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 2/6 e 6/2. Agora, a número 84 do mundo vai pegar a russa Natalia Vikhlyantseva.

Já a francesa Kristina Mladenovic, segunda cabeça de chave do torneio, passou pela japonesa Risa Ozaki por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Na segunda rodada, ela vai encarar a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.

Quinta cabeça de chave, a croata Ana Konjuh passou pela alemã Tamara Korpatsch por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Já a norte-americana Coco Vandeweghe, quarta favorita, e a chega Kristyna Pliskova, oitava, perderam para Carina Witthoeft e Anett Kontaveit, respectivamente, e foram eliminadas.