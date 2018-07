Confiante, Bellucci crê em boa atuação contra Andujar

"Me sinto muito bem, cheio de vontade e confiança. A vitória da estreia contra o Llodra (por 3 sets a 0) me deixou bem animado", disse o atleta, número 29 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que entrará na quadra às 8h (de Brasília).

Beneficiado com dois dias de folga, Bellucci aproveitou o período para aprimorar os treinamentos, com enfoque nos golpes ineficientes de Pablo Andujar. "Treinamos um turno por dia e hoje treinei com o Thiago Alves. Estou preparado para jogar pontos longos e para pressionar o revés do Andujar que é mais fraco", comentou Bellucci, que, se ganhar o duelo do 148º colocado da ATP, enfrentará o vencedor da partida entre o croata Ivan Ljubicic e o norte-americano Mardy Fish.