Confirmado, Tommy Robredo pega Thomaz Bellucci em evento no Brasil

SÃO PAULO - Os organizadores do Gillette Federer Tour, evento com jogos de exibição que reunirá o astro suíço e outros grandes nomes do tênis mundial na cidade de São Paulo em dezembro, anunciaram nesta quarta-feira que o espanhol Tommy Robredo também vai jogar no Brasil. Ele vai entrar em quadra no dia 9 de dezembro e vai enfrentar o brasileiro Thomaz Bellucci.

Robredo já ocupou a quinta colocação no ranking da ATP e conquistou 10 títulos, incluindo o Brasil Open de 2009. Longe do auge da sua carreira, porém, o tenista espanhol é apenas o número 114 do mundo. Em partidas oficiais, o espanhol já enfrentou Bellucci duas vezes, com uma vitória para cada tenista.

A partida entre o espanhol e o brasileiro será disputado a partir das 16 horas de 9 de dezembro e precederá o confronto entre Roger Federer e o também espanhol David Ferrer, que não começará antes das 18 horas no Ginásio do Ibirapuera.

Ferrer, que teve sua vinda oficializada ao Brasil nesta quarta, foi campeão do Torneio de Valência no último fim de semana e está na quinta colocação no ranking da ATP, atualmente liderado por Federer, que perderá a condição de número 1 do mundo na próxima atualização da lista. O espanhol já veio outras duas vezes ao País para participar do Brasil Open em 2004 e 2005.

Além dos espanhóis, de Bellucci e Federer, o Gillette Federer Tour também contará com a participação dos irmãos Bob e Mike Bryan, de Bruno Soares, Marcelo Melo, Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Serena Williams e Caroline Wozniacki. Os ingressos para os três primeiros dias do evento já estão esgotados.

Confira como ficou a programação do Gillette Federer Tour com a inclusão de mais um dia de partidas:

6 de dezembro

19h30 - Bob/Mike Bryan x Bruno Soares/Marcelo Melo

Não antes das 21h30 - Roger Federer x Thomaz Bellucci

7 de dezembro

19h30 - Maria Sharapova x Caroline Wozniacki

Não antes das 21h30 - Thomaz Bellucci x Jo-Wilfried Tsonga

8 de dezembro

19h - Serena Williams x Victoria Azarenka

Não antes das 21h - Roger Federer x Jo-Wilfried Tsonga

9 de dezembro

16h - Thomaz Bellucci x Tommy Robredo

Não antes das 18h - Roger Federer x David Ferrer