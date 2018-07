Conflito em Israel força mudança de sede em duelo da Copa Davis

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que o confronto entre Israel e Argentina pelos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis, marcado inicialmente para a cidade de Tel Aviv, terá outra sede. A decisão foi tomada por conta do conflito entre israelenses e palestinos na região da Faixa de Gaza.

O enfrentamento, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro, agora deve ser realizado em uma sede neutra, fora da Argentina e de Israel, segundo informou a ITF. Os israelenses podem indicar o local. Caso não o façam ou não aceitem a alteração, a entidade definirá a nova sede, que pode até ser em território argentino, em último caso.

De acordo com a ITF, a decisão foi tomada depois de um exame de risco que foi feito em Tel Aviv. Um comitê da entidade entendeu que a cidade não poderia dar segurança suficiente para o evento "devido às preocupações derivadas do conflito militar entre Israel e Hamas".

"O comitê decidiu que, apesar do conflito militar parecer amenizar, não há certeza que será assim no momento da série que deve ser disputada em cinco semanas", comentou a ITF em comunicado oficial. "O comitê sentiu que sua prioridade é garantir a segurança dos jogadores, oficiais e do público, e com pesar decidiu que a série não seja jogada em Israel, como planejado."

O conflito entre israelenses e palestinos tem causado uma série de alterações em eventos esportivos. Esta semana, a ATP informou que deixará de organizar a primeira edição do Torneio de Tel Aviv, de nível 250, em setembro. Seria a primeira edição de uma competição da ATP em solo israelense desde 1996.

Antes, já havia sido cancelado a segunda edição do Campeonato Mundial Júnior de Maratonas Aquáticas, que seria realizado na cidade de Eilat, em Israel, nos últimos três dias de agosto. No futebol, a Uefa determinou que as partidas com mando de campo dos times israelenses em seus torneios serão disputadas no Chipre.