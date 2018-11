Confronto do Brasil com a Bélgica na Copa Davis abre venda de ingressos

A torcida brasileira já pode garantir ingresso para o duelo entre o Brasil e a Bélgica pela fase qualificatória da Copa Davis, em Uberlândia. Nesta sexta-feira, os bilhetes começaram a ser vendidos para o duelo que será disputado entre os dias 1 e 2 de fevereiro, na Arena Multiuso Tancredo Neves, o Ginásio Sabiazinho.

O confronto vale vaga na fase final da competição, que passará por profundas mudanças a partir da temporada 2019. A parte principal da competição será disputada em apenas uma cidade, Madri, em novembro do próximo ano. E, para entrar nesta fase, o Brasil terá que superar os belgas no saibro de Uberlândia.

De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), as vendas estão sendo efetuadas somente pela internet, através do site www.ingressonacional.com.br. O primeiro lote de entradas terá desconto de 50%.

Os bilhetes, que serão válidos para os dois dias de disputas, vão de R$ 145 (meia-entrada) a R$ 450. Há três categorias de bilhetes, entre o anel superior, inferior lateral e inferior fundo.

Pela programação inicial do confronto, a disputa terá início às 16 horas de sexta-feira. No sábado, segundo e último dia do duelo, a partida de duplas vai abrir o dia, a partir das 14 horas.