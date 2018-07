Contra Cuevas, Bellucci fará prévia da Davis nesta sexta Embalado por duas vitórias de virada, Thomaz Bellucci voltará à quadra na manhã desta sexta-feira, a partir das 8h30 (horário de Brasília), para fazer uma prévia do confronto entre Brasil e Uruguai na Copa Davis. O número 1 do Brasil enfrentará Pablo Cuevas pelas quartas de final do Torneio de Estoril, em Portugal.