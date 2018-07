Contra Federer, Bellucci espera 'fazer um bom jogo'

"Mais uma vez vou ter a oportunidade de jogar contra ele. Estou em boa fase, ganhando mais jogos na quadra rápida. Espero fazer um bom jogo e, quem sabe, sair com a vitória", disse Bellucci, que vem embalado pelo vice-campeonato no Torneio de Moscou, no último domingo, na Rússia.

Será o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. Em março deste ano, Bellucci chegou a vencer o primeiro set, mas acabou levando a virada e foi eliminado por Federer nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos - o placar foi 3/6, 6/3 e 6/4.

Antes de encarar o número 1 do mundo, Bellucci precisou passar nesta terça-feira por Soeda. "Não estava sentindo muito bem a bola, pelo pouco tempo que tive para me adaptar. Mas, com vontade, consegui subir o nível e passei a dominar o jogo a partir do segundo set. Venci na raça", comemorou o brasileiro.

Contra Soeda, que ocupa a 56ª posição no ranking, Bellucci precisou de 2 horas e 8 minutos para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Assim, o brasileiro, atualmente o número 34 do mundo, saiu com a vitória em seu primeiro confronto com o rival japonês no circuito profissional.