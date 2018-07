Contundida, Azarenka diz que não jogará Roland Garros

PARIS - A bielo-russa Victoria Azarenka anunciou que não vai participar de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada do Tênis, que começará a ser disputado em Paris no dia 25 de maio. A ex-número 1 do mundo confirmou a sua decisão e explicou que ainda não conseguiu se recuperar de uma lesão no pé esquerdo.

Contundida, a bielo-russa não entra em quadra desde março, quando participou do Torneio de Indian Wells. "Infelizmente, não poderei competir em Roland Garros neste ano. Trabalho duro em minha recuperação e no meu retorno às quadras", anunciou Azarenka em seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Após ser eliminada na estreia em Indian Wells, Azarenka se afastou do circuito para tratar da lesão no pé e ficou de fora de alguns dos principais torneios da temporada, em Miami, Doha, Madri e Roma. Agora, a bielo-russa também não participará de Roland Garros.

Azaarenka, de 24 anos, possui dois títulos do Aberto da Austrália e já participou de duas finais do US Open. Em Roland Garros, a atual número 5 do mundo, tem desempenho mais modesto, sendo que a sua melhor campanha foi no ano passado, quando parou nas semifinais ao ser derrotada pela russa Maria Sharapova. Assim, deve perder mais posições no ranking da WTA.