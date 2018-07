Contundida, Bartoli desiste de jogar em Stanford

"Durante Wimbledon eu desenvolvi uma distensão no meu tendão, que não curei ao longo das últimas duas semanas", disse Bartoli, campeã do Torneio de Stanford em 2009. "Eu venho realizando tratamento e estava otimista de que seria capaz de participar. Infelizmente, a lesão não foi completamente curada".

Número 7 do mundo, Bartoli foi campeã de Wimbledon no dia 6 de julho ao derrotar a alemã Sabine Lisicki na decisão. Desde então, ela não atuou mais. Com a sua ausência do Torneio de Stanford, a norte-americana Mallory Burdette ganhou uma vaga na chave principal. Ela tornou-se profissional logo após o torneio no ano passado e depois alcançou a terceira rodada do US Open.