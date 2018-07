Contundida e sem jogar desde março, Wozniacki desiste de Roland Garros Antes mesmo até do sorteio, a chave feminina de Roland Garros sofreu mais uma baixa. Após a suíça Belinda Bencic anunciar que não participará do torneio em Paris por causa de uma lesão nas costas, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, também confirmou que não participará do único Grand Slam disputado em quadras de saibro.